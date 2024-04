Il Clandestino, trama quarta puntata (22 aprile 2024)

Seguici su Whatsapp - Telegram

Lunedì 22 aprile 2024, su Raiuno, va in onda la quarta puntata de Il Clandestino, la fiction con protagonista Edoardo Leo. Quante puntate sono. Qui trovate il cast completo. Vediamo qualche anticipazione sulla trama.

Il Clandestino – Trama quarta puntata

Luca Travaglia si batte per scagionare un giovane ingiustamente accusato di un crimine. Le indagini lo portano a scoprire una rete di corruzione all’interno della polizia locale. Travaglia si ritrova in pericolo e dovrà mettere a rischio la sua stessa sicurezza per smascherare i colpevoli.

Successivamente, Travaglia si trova a dover affrontare le conseguenze del suo pedinamento alla donna che lo aveva ingaggiato. Il marito della donna scopre di essere stato pedinato e minaccia di rivelare il passato di Travaglia come poliziotto corrotto. Travaglia dovrà trovare un modo per risolvere la situazione e proteggere la sua nuova vita da investigatore privato.

Il rapporto tra Travaglia e la vicequestore Maganza diventa sempre più teso a causa delle diverse posizioni che assumono nei casi che affrontano. Palitha, il socio di Travaglia, si sente messo da parte e inizia a nutrire dubbi sulla loro collaborazione. Travaglia si ritrova a dover affrontare scelte difficili che potrebbero mettere in pericolo la sua nuova vita e le sue relazioni.

Il Clandestino, come vederlo

E’ possibile vedere Il Clandestino in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre dal giorno successivo si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale della serie.