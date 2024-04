Il Clandestino fiction, quante puntate sono?

Seguici su Whatsapp - Telegram

A sei anni dalla sua ultima fiction (Ognuno è perfetto), Edoardo Leo torna protagonista di una serie tv di Raiuno. Da lunedì 8 aprile 2024, alle 21:30, va infatti in onda Il Clandestino, diretta da Rolando Ravello e che porta in tv il genere investigativo misto alla comedy.

Ma da quante puntate è composto Il Clandestino? In tutto, gli episodi della prima stagione sono dodici, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Raiuno li manda in onda due per volta, per sei prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione va in onda il 13 maggio.

La trama de Il Clandestino

Luca Travaglia (Edoardo Leo) è un personaggio diviso come divisa è la sua esistenza. Nel passato viveva a Roma ed era uno stimato e rispettato ispettore capo dell’antiterrorismo, circondato sul lavoro da amici e fidati collaboratori: Maganza (Fausto Maria Sciarappa), conosciuto all’accademia di Polizia, sta per trasferirsi a Milano e diventare vicequestore; De Giglio (Michele Savoia), il classico poliziotto d’ufficio; Bonetti (Mattia Mele), l’enfant prodige che Travaglia ha reclutato perché in lui ha visto se stesso.

Assorbito interamente dal lavoro, nella vita di Travaglia non sembrava esserci spazio per i sentimenti fino a quando non incontra Khadija (Lavinia Longhi). La loro intesa è immediata e profonda ma poi qualcosa si spezza.

Chiamato a coordinare un importante summit tra le autorità italiane e quelle libiche, Travaglia si trova coinvolto in un’esplosione: Khadija resta uccisa, Bonetti perde l’uso delle gambe. Oggi Travaglia vive a Milano dove lavora come buttafuori nei locali notturni per pagare le cure di Bonetti.

Quello che riesce a guadagnare però non basta, così decide di fare il bodyguard per Carolina, una ricca donna milanese e il detective privato insieme a Palitha (Hassani Shapi), il suo padrone di casa cingalese, intraprendente e anche un po’ razzista.

Per risolvere i casi più complessi, Travaglia può contare su Maganza e De Giglio, i suoi colleghi poliziotti che, seppur riluttanti, sono sempre disposti a coprirlo e a fornirgli informazioni utili per i suoi casi.

Chiunque abbia bisogno si indagare discretamente e in tempi ragionevolmente brevi, può rivolgersi all’agenzia “Il Clandestino” la cui sede operativa è nell’officina del socio Palitha. Grazie a una clientela che spazia dalle persone meno abbienti ai personaggi in vista nel mondo milanese, Travaglia e Palitha si trovano a indagare su storie che coinvolgono la malavita cinese, le gangs latine e le famiglie Rom, ma anche il mondo della moda durante la fashion week milanese e un politico di rilevanza nazionale.

La vera impresa che accompagnerà Luca di puntata in puntata, però, sarà confrontarsi con l’errore che lo ha portato a perdere tutto, per tornare a fidarsi delle persone, a lasciarsi andare ai sentimenti, a vivere.