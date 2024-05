Il Clandestino, trama puntata 6 maggio 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Lunedì 6 maggio 2024, su Raiuno, va in onda la quarta puntata de Il Clandestino, la fiction con protagonista Edoardo Leo. Quante puntate sono. Qui trovate il cast completo. Vediamo qualche anticipazione sulla trama.

Il Clandestino – Trama quarta puntata

Tensione alle stelle per Luca e Carolina

Nella puntata del 6 maggio 2024 de “Il Clandestino”, la tensione tra Luca e Carolina raggiunge il culmine. Il ritorno improvviso del marito di Carolina, che la accusa di tradimento, la costringe a fare una scelta difficile. Deve scegliere tra il suo amore per Luca e la sua reputazione sociale.

Luca sotto pressione

Mentre Carolina affronta la sua crisi personale, Luca si trova sotto pressione da due fronti. Da un lato, cerca di aiutare due bambine rom a dimostrare l’innocenza del loro fratello maggiore. Dall’altro, Bonetti, il suo ex collega, scopre la sua vera identità e lo mette alle strette.

Un nuovo inizio per Luca?

In mezzo a tutte queste difficoltà, Luca riceve una proposta inaspettata da Palitha: aprire un’agenzia di investigazioni private. Potrebbe essere l’occasione per Luca di ricominciare una nuova vita e mettere finalmente alle spalle il suo passato da poliziotto?

Il Clandestino, come vederlo

E’ possibile vedere Il Clandestino in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre dal giorno successivo si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale della serie.