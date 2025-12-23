Hoarding for the Holidays su Real Time: puntate e streaming

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

La serie reality Hoarding for the Holidays, andata originariamente in onda su HGTV e da oggi, martedì 23 dicembre 2025 su Real Time, esplora le tradizioni estreme di chi accumula decorazioni natalizie, collezionisti ossessivi delle feste e famiglie che esagerano con le luci, gli addobbi e gli oggetti a tema Natale/Hanukkah.

È un programma leggero e divertente (a volte esilarante) sull'”hoarding” (accumulo compulsivo) legato alle vacanze invernali. La prima stagione è uscita nel 2025, con episodi che mostrano vari “hoarders” natalizi, tra cui coppie che litigano per gli eccessi, collezionisti alla ricerca di pezzi rari, famiglie con ossessioni per il Natale in putate dal titolo “Il vero elfo”, “L’ossessione natalizia per Santa Claus”, “Menorah Madness”, eccetera.

Hoarding for the Holidays in Streaming

Tutte le puntate saranno visibili anche in streaming, sia durante la messa in onda televisiva accedendo alla sezione Live del sito di Real Time che in modalità on demand su discovery+ (solo per utenti abbonati).