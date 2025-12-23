Uno Rosso, film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, martedì 23 dicembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Uno Rosso. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Uno Rosso – Trama

Uno Rosso (titolo originale: Red One) è un film del 2024, una commedia d’azione natalizia diretta da Jake Kasdan. Si tratta di un’avventura action-fantasy che mescola umorismo, inseguimenti, effetti speciali e l’immaginario del Natale, con un cast stellare.

Poco prima della Vigilia di Natale, Babbo Natale (nome in codice Uno Rosso) viene rapito da un misterioso commando, nonostante la sorveglianza ultra-segreta del Polo Nord. Viene attivata la task force ELF (il servizio di sicurezza mitologico). Il capo della sicurezza Callum Drift (Dwayne Johnson), un tipo burbero e muscoloso prossimo alla pensione, è costretto a fare squadra con Jack O’Malley (Chris Evans), il cacciatore di taglie/hacker più famigerato e scanzonato del mondo.

Insieme intraprendono una missione piena di azione, mostri mitologici (come Krampus, la strega Gryla e pupazzi di neve assassini), inseguimenti e momenti di riconciliazione familiare, per salvare il Natale e riportare a casa “Nick” prima che sia troppo tardi.

Uno Rosso – Cast

Dwayne Johnson → Callum “Cal” Drift (capo della sicurezza del Polo Nord)

Chris Evans → Jack O’Malley (il cacciatore di taglie ribelle)

J.K. Simmons → Babbo Natale / Nick (Uno Rosso)

Lucy Liu → Zoe (collega di Drift, figura chiave nella task force)

Kiernan Shipka → Gryla (la strega malvagia)

Bonnie Hunt → Mrs. Claus

Kristofer Hivju → Krampus (fratello adottivo di Babbo Natale)

Nick Kroll → in un ruolo comico secondario