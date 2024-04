Hercai Amore e Vendetta: trama e streaming Stagione 1 puntata 3: Sposami!

Seguici su Whatsapp - Telegram

Lunedì 29 aprile 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “Sposami!”, terzo episodio della prima stagione della fiction turca Hercai Amore e Vendetta, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Hercai Amore e Vendetta – Trama episodio 3

Si apre con Miran che si allontana da Reyyan nella loro luna di miele. Questo inizio negativo prefigura problemi coniugali. Reyyan infatti dà fuoco alla capanna/casa. Le motivazioni dietro a questo gesto estremo rimangono ignote.

La nonna Azize abbandona Reyyan in piazza per umiliarla. Questo atto crudele evidenzia la tensione tra Reyyan e la famiglia di Miran. In seguito, Gonul tenta di sedurre Miran. Gonul potrebbe essere una rivale per Reyyan o semplicemente attratta da Miran.

Sultan mostra a Gonul un marchio di ferro da stiro causato da un pestaggio subito dal padre. Questo retroscena doloroso rivela il passato difficile di Sultan. Il nonno cerca di costringere Reyyan a sposare un uomo anziano. Questo matrimonio forzato rappresenterebbe un’altra ingiustizia per Reyyan.

L’episodio si conclude in modo drammatico con Reyyan che salta da un ponte e Miran che la segue. Il loro destino rimane incerto.

Hercai Amore e Vendetta: streaming

L’episodio 3 sarà disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Hercai Amore e Vendetta si trovano su Discovery+.