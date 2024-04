Hercai Amore e Vendetta: trama e streaming Stagione 1 puntata 1: Destini incrociati

Seguici su Whatsapp - Telegram

Lunedì 15 aprile 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “Destini incrociati”, primo episodio della prima stagione della fiction turca Hercai Amore e Vendetta, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Hercai Amore e Vendetta – Trama episodio 1

Reyyan Sadoglu sta tornando a casa a cavallo quando per poco non viene investita dall’auto di Miran. Miran è convinto che il padre di Reyyan, Hazar Sadoglu, sia responsabile della morte dei suoi genitori. Nonostante le proteste di Reyyan, Miran la riaccompagna a casa, scoprendo così di essere un socio in affari del padre, dello zio e del nonno di Reyyan.

Nel frattempo, la cugina di Reyyan, Yaren, rivendica Miran come suo interesse amoroso, sostenendo di averlo visto per prima in hotel.

Miran, durante un incontro con gli uomini della famiglia Sadoglu, esprime il desiderio di sposare Reyyan. Di fronte al suo rifiuto, gli uomini propongono Yaren come sposa.

Hazar e il nonno di Reyyan, Nasuf, discutono sulla condizione di orfana di Reyyan. Hazar sottolinea che Reyyan debba essere trattata come parte della famiglia. Nasuf reagisce con uno schiaffo a Reyyan, ordinandole di restare a casa.

La famiglia di Miran giunge per la cerimonia dello scambio degli anelli. Miran insiste su Reyyan, che non è affatto interessata. Yaren è furiosa, mentre suo fratello Azat, attratto da Reyyan, è scoraggiato. Reyyan confida a Gonul, la futura cognata, la sua contrarietà al matrimonio. Miran la accusa: “Volevo te fin dall’inizio”.

Un vecchio saggio mette in guardia Miran dal male che potrebbe nascondersi dentro di lui. All’alba, Miran “rapisce” Reyyan e la porta al belvedere dove le ha preparato un’altalena sospesa. Dopo un discorso romantico, la riaccompagna a casa e le dà un bacio.

Yaren sfoga la sua gelosia bruciando alcuni vestiti della nuova dote di Reyyan. Miran regala a Reyyan una collana e una cavigliera d’oro. Durante la festa dell’henné, Gonul ricorda a Miran di essere sua moglie.

Hercai Amore e Vendetta: streaming

L’episodio 1 sarà disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Hercai Amore e Vendetta si trovano su Discovery+.