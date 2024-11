Domenica 1 dicembre, si corre il Gran Premio del Qatar 2024, nuova prova del mondiale di Formula Uno. Gara che inizierà alle ore 17.00 italiane sul circuito di Losail. Sarà possibile seguire la gara sia in diretta tv che in radiocronaca – vediamo come.

GP Qatar 2024 in tv

Le prove, le qualifiche e la gara della Formula 1 saranno trasmesse in diretta da Sky che proporrà il tutto sui canali Sport Uno, Sky Sport F1 e in streaming su NOW. Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.

Radiocronaca Formula 1 Qatar

Per quanto riguarda la radiocronaca diretta della gara,

verrà trasmessa in diretta su Rai Radio 1, con orario di collegamento tra i 5 e i 10 minuti prima del calcio d’inizio della gara, e da Radio Sportiva. Potete ascoltarla cliccando sul pulsante ▶︎ presente nel player in basso.

GP Qatar su Sky

Giovedì 31 ottobre

Ore 16.30: conferenza stampa piloti

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 1° novembre

Ore 15.15: Paddock Live

Ore 15.30: F1 – prove libere 1

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 19: Paddock Live

Ore 19.30: F1 – Qualifiche Sprint

Ore 20.30: Paddock Live

Ore 21: Paddock Live Show

Ore 21.30: Conferenza stampa – team principal (differita)

Sabato 2 novembre

Ore 14.15: Paddock Live

Ore 15: F1 – Sprint

Ore 16: Paddock Live

Ore 18.15: Warm Up

Ore 18.30: Paddock Live

Ore 19: F1 – Qualifiche

Ore 20.15: Paddock Live

Ore 20.45: Paddock Live Show

Domenica 3 novembre

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 18: F1 gara

Ore 20: Paddock Live

Ore 20.30: Debriefing

Ore 21: Notebook

Ore 21.15: Race Anatomy

