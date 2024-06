Gli omicidi di Pont d’Arc, film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, sabato 1 giugno 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film Gli omicidi di Pont d’Arc, film thriller francese del 2023 diretto da Christelle Raynal e interpretato da Elodie Varlet e Samy Gharbi. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Gli omicidi di Pont d’Arc – Trama

Sulle rive dell’Ardèche, la tranquillità del luogo viene sconvolta dal ritrovamento del cadavere di un uomo. Un omicidio efferato, commesso con un’arma insolita: una pietra scolpita risalente a migliaia di anni fa.

Le indagini sono affidate a due poliziotti con un passato ingombrante: Riad Lekcir, agente del posto, e Manon Ferret-Duval, inviata dal capoluogo. I due si ritrovano a collaborare, nonostante un segreto che li lega dolorosamente: l’omicidio dei genitori di Manon, avvenuto nel 1994, per cui fu accusato il fratello di Riad, Kamel.

Tra sospetti, depistaggi e colpi di scena, Riad e Manon si addentrano in un’indagine che li porterà a confrontarsi con i propri demoni e a fare i conti con la verità.

Gli omicidi di Pont d’Arc – Cast

Elodie Varlet nei panni di Manon Ferret-Duval, la poliziotta tormentata dal passato.

Samy Gharbi nel ruolo di Riad Lekcir, l’agente locale alle prese con un caso che riapre vecchie ferite.

Michel Vuillermoz interpreta il burbero e tenace capitano Patrick Ferret, superiore di Manon.

Helena Soubeyrand è Nathalie Ferret, la madre di Manon, ancora provata dal tragico evento che ha sconvolto la sua famiglia.

Bernard Blancan veste i panni di Etienne Ferret, il padre di Manon, un uomo distrutto dal dolore.