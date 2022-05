Giro d’Italia 2022: tappa 20 maggio, streaming e diretta tv

Oggi, venerdì 20 maggio 2022, continuerà il Giro d’Italia 2022 con la tredicesima tappa, Sanremo-Cuneo, lunga 150 km e con un dislivello di 1450m totali. Come di consueto sarà in onda in diretta sulle reti Rai. La 105esima edizione durerà in totale 21 tappe, con partenza da Budapest (Ungheria) e arrivo a Verona e, dopo due edizioni particolari dovute alla pandemia, sarà finalmente senza limitazioni.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 12.35 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con la rubrica Aspettando il giro, a cui seguirà, alle 13.20, la tappa vera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (streaming a questo link) con la continuazione della tappa odierna, a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2022: tappa Sanremo-Cuneo

Tappa 13: tappa con una sola salita, il Colle di Nava, nella parte iniziale seguita da un lungo attraversamento della piana cuneese. Lungo il Colle di Nava si superano diverse gallerie illuminate e tutte in salita. Una volta entrati in pianura restano da segnalare gli ostacoli al traffico cittadini. Arrivo in leggera ascesa.

Ultimi chilometri all’interno della città. Si superano alcune rotatorie su strade molto larghe, ben pavimentate e rettilinee nella prima parte. Entrati nel centro storico si percorrono 800m in pavé che portano dentro l’ultimo chilometro. Rettilineo di arrivo su asfalto con pendenza media di circa 2.5%.