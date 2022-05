Blocco 181, quanti episodi sono?

Continua la proposta di serie tv originali da parte di Sky, che per questa parte finale di stagione ha deciso di accompagnare i suoi abbonati nel mondo della periferia di Milano con Blocco 181, nuova serie tv che debutta venerdì 20 maggio 2022, anche in streaming su Now.

Ma da quanti episodi è composto Blocco 181? In tutto, le puntate della prima stagione sono otto, ciascuna della durata di circa cinquanta minuti. Sky le manda in onda due per volta, ogni venerdì sera, per quattro settimane. Il finale di stagione, quindi, andrà in onda il 10 giugno. Particolarità della serie è la presenza del rapper Salmo, qui nei panni sia di produttore creativo e musicale, ma anche di attore.

Blocco 181, la trama

Il Blocco 181 è quello che Milano non dà a vedere. Un fazzoletto di periferia abbarbicato su un alveare di appartamenti abusivi e terreno quotidiano di sguardi truci e sospetti. Da un lato ci sono i ragazzi del Blocco, che proteggono lo spaccio organizzato di cocaina. Dall’altro lato i pandilleros della Misa, tatuati, famelici e pronti a dare la vita per la loro gang.

Tra pistole e colpi di machete si fa spazio però l’amore di un triangolo intimo e passionale. Ci sono Bea (Laura Osma), sensuale e indomita pandillera; Ludo (Alessandro Piavani), borghese festaiolo dalla faccia pulita e Mahdi (Andrea Dodero), tenebroso e protettivo ragazzo del Blocco. La loro relazione è sesso, amicizia e appartenenza reciproca a una nuova famiglia. Quella che li porterà a scalare insieme le gerarchie del sistema criminale, lungo lo scontro tra Blocco e latinos.