Giro d’Italia 2020: ultima tappa 25 ottobre in streaming e diretta tv

Oggi, 25 ottobre 2020, tornerà in onda il Giro d’Italia con la ventunesima tappa, l’ultima di questa edizione, la crono Cernusco sul Naviglio-Milano, che si svolgerà interamente in Lombardia, in provincia di Milano, e sarà come di consueto in onda in diretta sulle reti Rai. Una tappa decisiva per decidere chi vincerà il Giro!

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 12.30 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 12.30, con l’Anteprima Giro. A partire dalle 14.00 la linea passerà invece a Rai2 (streaming a questo link) per la tappa vera e propria, a cui seguirà il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2020: Tappa 21 Cernusco sul Naviglio-Milano

Tappa 21: tappa a cronometro con partenza nel centro di Cernusco sul Naviglio. Si esce sula ex-strada statale Padana Superiore e si procede quindi per ampi viali rettilinei e ben pavimentati verso Milano. All’inizio di via Palmanova si segnala il sottopasso della tangenziale Est seguito da un sovrappasso. Lasciata via Palmanova si incontra il rilevamento cronometrico all’immissione in via Padova. Dove di procede praticamente sempre diritto fino agli ultimi 2 km che conducono all’arrivo in Piazza Duomo.

Ultimi chilometri per viali cittadini larghi nella prima parte e per vie a carreggiata ridotta nelle ultime centinaia di metri con diverse svolte ad angolo retto consecutive a brevi intervalli (100 – 150 m) prima dell’ingresso in Piazza Duomo. Retta di arrivo di 250 m su lastricato larga 6 m.

