Domenica In: ospiti 25 ottobre 2020

Oggi, 25 ottobre 2020, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. La puntata si aprirà con un’intervista ad Ezio Greggio, nella quale si racconterà a tutto tondo, oltre a presentare il film “Lockdown all’italiana” di Enrico Vanzina.

Poi l’attore Marco Bocci, che parlerà del suo ultimo romanzo “In provincia si sogna sbagliato”; Francesco Gabbani, in studio per esibirsi al pianoforte con il suo ultimo singolo “Einstein”; Francesca Manzini, protagonista di una divertente incursione in studio.

Per lo spazio dedicato all’ informazione medico-scientifica, interverranno il professor Francesco Le Foche (immunologo) e Melania Rizzoli, in collegamento da Milano. La storia di questa settimana sarà quella di Andrea Rubera e Dario De Gregorio, in studio in esclusiva per Domenica In. Si tratta della coppia che qualche anno fa ricevette a casa una telefonata di Papa Francesco.

A seguire un talk dedicato alla straordinaria figura di Papa Francesco, che ha manifestato un’importante apertura a favore delle coppie omosessuali. Ne parleranno in studio Giovanna Botteri, Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera, in collegamento Marco Tarquinio, direttore dell’Avvenire, don Antonio Mazzi e Selvaggia Lucarelli.

Appuntamento con la puntata di Domenica In a partire dalle 14.00 su Rai1.