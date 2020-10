Giro d’Italia 2020: tappa 4 ottobre in streaming e diretta tv

Oggi, 4 ottobre 2020, tornerà in onda il Giro d’Italia con la seconda tappa, che si svolgerà ancora in Sicilia e sarà come di consueto in onda in diretta sulle reti Rai. La 103esima edizione della manifestazione ciclistica si concluderà il 25 ottobre.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 11.35 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 12.35, con l’Anteprima Giro. A partire dalle 14.00 la linea passerà invece a Rai2 (streaming a questo link) per la tappa vera e propria, a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla Tappa (alle 16.30 circa).

Giro d’Italia 2020: tappa Alcamo-Agrigento

Tappa 2: tappa breve con la prima parte piuttosto articolata in saliscendi e numerose curve nel trapanese verso la Valle del Belice. Seconda quasi interamente su strade a scorrimento veloce e senza veri attraversamenti di centri urbani. Lasciata Alcamo si procede per saliscendi attraverso Calatafimi, Salemi, Santa Ninfa, Partanna fino a entrare nella strada a scorrimento veloce che, lungo la costa, con alcuni saliscendi con pendenze moderate, porta a 4 km dall’arrivo alla valle dei Templi ai piedi di Agrigento.

Ultimi chilometri tutti in salita attorno al 5%, con un breve tratto attorno al 9% a 2.5 km dall’arrivo. La strada è larga ben pavimentata caratterizzata da una serie di brevi rettilinei e semicurve. Rettilineo finale di 250 m su asfalto (larghezza 8 metri).

Immagine e info tecniche via sito uffciale.