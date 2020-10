Domenica In: ospiti 4 ottobre 2020

Oggi, 4 ottobre 2020, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio.

L’attore Alessandro Gassmann interverrà in studio per presentare la fiction di Rai1 “Io ti cercherò”, oltre a raccontarsi in un’ampia intervista; l’attrice Giovanna Mezzogiorno si racconterà tra carriera e vita privata, ricordando il papà Vittorio, per poi presentare il film “Lacci”, in uscita nelle sale cinematografiche per la regia di Daniele Luchetti.

Spazio all’informazione medico-scientifica con il Prof. Francesco Le Foche, immunologo clinico, che fornirà alcuni aggiornamenti in merito alla diffusione del coronavirus in Italia e nel mondo e sulle nuove misure di controllo e prevenzione che alcune Regioni stanno adottando.

Per il talk dedicato alla 3° puntata di Ballando con le stelle, gli opinionisti saranno: Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Platinette e Monica Setta, mentre in collegamento ci saranno le coppie di ballerini: Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini e Mikael Fonts.

Rocco Hunt e Ana Mena si esibiranno in studio con il loro singolo di successo A un passo dalla luna. Appuntamento con la puntata di Domenica In a partire dalle 14.00 su Rai1.