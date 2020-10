Giro d’Italia 2020: tappa 14 ottobre in streaming e diretta tv

Oggi, 14 ottobre 2020, tornerà in onda il Giro d’Italia con l’undicesima tappa, Porto Sant’Elpidio-Rimini, che si svolgerà tra Marche ed Emilia Romagna, tra le provincie di Fermo, Macerata, Ancona, Pesaro-Urbino e Rimini, e sarà come di consueto in onda in diretta sulle reti Rai. La 103esima edizione della manifestazione ciclistica si concluderà il 25 ottobre.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 11.20 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 12.20, con l’Anteprima Giro. A partire dalle 14.00 la linea passerà invece a Rai2 (streaming a questo link) per la tappa vera e propria, a cui seguirà il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2020: Porto Sant’Elpidio-Rimini

Tappa 11: tappa quasi completamente pianeggiante che percorre per la sua quasi interezza la strada statale costiera Adriatica, con una breve deviazione per scalare il Monte San Bartolo, salendo da Pesaro dopo aver percorso su strade larghe e sostanzialmente rettilinee i primi 100 km. I successivi 20 km sono sempre praticamente diritti lungo la ss.9 via Emilia prima di un breve tratto con facili saliscendi che toccano Misano Monte, Coriano e Cerasolo, prima del finale che attraverso Santarcangelo di Romagna porta a Rimini.

Ultimi chilometri molto impegnativi nel tratto che va dai 5 km ai 2 km all’arrivo. Sempre su strade ampie e ben pavimentate si affronta un susseguirsi di cambi di direzione con una strettoia a circa 2500 m dall’arrivo. Dopo oltre 1 km diritto la corsa effettua una grande svolta tramite due ampie curve a sinistra intervallate da oltre 100 m. L’ultima immette nel rettilineo finale di 600 m su asfalto di larghezza 8 m.

Immagine e info tecniche via sito uffciale.