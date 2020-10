Mare Fuori, quarta puntata: anticipazioni

Il 14 ottobre 2020, alle 21:20 su Raidue, va in onda la quarta puntata di Mare Fuori, la fiction ambientata in un Istituto di pena minorile di Napoli, dove si intrecciano le vicende di un gruppo di ragazzi e ragazze che stanno scontando la loro pena.

Nel cast della serie (qui l’elenco completo) troviamo, tra gli altri, Nicola Faupas (Filippo), Massimiliano Caiazzo (Carmine), Giacomo Giorgio (Ciro), Valentina Romani (Naditza), Carolina Crescentini (Paolo) e Carmine Recano (Massimo Esposito).

Mare Fuori, la quarta puntata

Episodio 7: “L’amore malvagio”

L’amicizia tra Filippo e Carmine è in crisi proprio ora che avrebbero bisogno l’uno dell’altro. Filippo non tarda a scoprire il prezzo della protezione di Ciro: durante il permesso incontrerà la sua famiglia in un ristorante. Edoardo (Matteo Paolillo) approfitta dell’attività al laboratorio di ceramica per corteggiare a modo suo Teresa.

Gemma (Serena Codato), durante i colloqui con la madre, scopre il peggioramento della sorella sprofondando nei sensi di colpa; Carmine è determinato a non accettare il ricatto della sua famiglia, ma le leggi della Camorra sono chiare: Carmine deve obbedire ad Ezio, uccidere un uomo ed avere la sua vita in cambio.

Episodio 8: “Conosci te stesso”

Massimo continua ad avere per Carmine un occhio di riguardo e non sospetta nulla dell’ordine che ha ricevuto. Si rivede in lui, gli racconta la sua storia, di come a volte sia difficile fare la scelta giusta perché comporta un prezzo da pagare molto alto.

Intanto Filippo ha incontrato i genitori a Napoli, deve obbedire a Ciro e mettere l’auto del padre a disposizione degli amici del giovane boss per trasportare droga al nord. Questa scelta lo tormenta al punto da rifiutare un insolito regalo dal boss, una escort recapitata direttamente nella sua camera d’albergo.

Naditza, intanto, esce dall’IPM in permesso e raggiunge Filippo proprio nel momento in cui l’escort lo sta facendo cadere tra le sue braccia. Filippo fa quello che Ciro gli ha ordinato ma poco prima di entrare nell’IPM ha un ripensamento.

Nel femminile l’ingresso di Gemma ha catalizzato l’attenzione di Viola (Serena De Ferrari) che l’ha scelta come vittima designata. Intrigata dalla storia di violenza tra Gemma e Fabio, Viola spinge la nuova arrivata a contattare il fidanzato con un cellulare procurato da Ciro.

Mare Fuori, streaming

E’ possibile vedere Mare Fuori in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.