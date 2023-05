Eurovision 2023: orari e scaletta prima semifinale

L’Eurovision Song Contest 2023 inizierà ufficialmente stasera, 9 maggio, con la prima semifinale in diretta da Liverpool, che sarà trasmessa in diretta tv su Rai2a partire dalle 21, commentata da Mara Maionchi e Gabriele Corsi. La manifestazione si tiene alla Liverpool Arena perché l’Ucraina, vincitrice dell’edizione precedente, è stata dichiarata non in grado di ospitare il concorso a causa dell’invasione russa.

In questa prima semifinale della 67ª edizione del concorso europeo della canzone, saranno 15 i brani in gara, su 37 brani totali che rappresenteranno le televisioni pubbliche di altrettanti paesi, tra cui l’Italia, che partecipa con il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, Marco Mengoni con il brano Due Vite.

Nella prima semifinale potranno votare anche Francia, Germania e Italia, tre dei maggiori contributori EBU, qualificati di diritto alla finale di sabato sera. Ma vediamo la scaletta della serata, con l’ordine di uscita delle 15 canzoni in gara.

Esc 2023: scaletta prima semifinale in ordine di uscita

1. Norvegia: Alessandra – Queen of Kings

2. Malta: The Busker – Dance (Our Own Party)

3. Serbia: Luke Black – Samo mi se spava

4. Lettonia: Sudden Lights – Aijā

5. Portogallo: Mimicat – Ai coração

6. Irlanda: Wild Youth – We Are One

7. Croazia: Let 3 – Mama šč!

8. Svizzera: Remo Forrer – Watergun

9. Israele: Noa Kirel – Unicorn

10. Moldavia: Pasha Parfeni – Soarele și Luna

11. Svezia: Loreen – Tattoo

12. Azerbaigian: TuralTuranX – Tell Me More

13. Repubblica Ceca: Vesna – My Sister’s Crown

14. Paesi Bassi: Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight

15. Finlandia: Käärijä – Cha cha cha