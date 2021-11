Domenica In: ospiti 21 novembre 2021

Oggi, 21 novembre 2021, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio.

In apertura è prevista un’ampia intervista a Gina Lollobrigida, durante la quale la mitica Lollo si racconterà tra carriera, amori e vita privata. In collegamento ci sarà anche il legale della Lollobrigida, l’avvocato Antonio Ingroia. Memo Remigi, tra i protagonisti di questa edizione di Ballando con le Stelle, ripercorrerà, invece, alcuni momenti della sua lunga carriera artistica, oltre a cimentarsi insieme a Mara Venier e Pierpaolo Pretelli nel nuovo gioco telefonico.

Elisa Isoardi, conduttrice televisiva, si racconterà tra carriera, vita privata e progetti futuri, mentre Morgan, artista e musicista di grande talento, tra i protagonisti più votati della nuova edizione di Ballando, oltre a raccontarsi a Mara Venier si esibirà al pianoforte nella originale interpretazione di un grande successo di Sergio Endrigo del 1962: Io che amo solo te.

Pierpaolo Pretelli, oltre a cantare durante il gioco telefonico, si esibirà nella coreografia di Dirty Dancing. L’attore Giuseppe Zeno, infine, interverrà per presentare la nuova fiction di Rai1 Blanca, in onda da lunedì 22 novembre per 6 puntate.

Appuntamento con la puntata di Domenica In a partire dalle 14.00 su Rai1.