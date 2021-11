Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 20 novembre 2021

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 20 novembre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la puntata del talent show danzereccio Ballando con le Stelle ha totalizzato 3607 spettatori (share 20.75%); su Canale5 la puntata del talent-show Tu si que vales ha avuto 4676 spettatori (share 27.45%). Su Italia1 gli episodi de I Simpson hanno ottenuto 617 spettatori (2.71%) il primo, 535 (2.35%) il secondo e 502 (2.32%) il terzo; su Rai2 la partita di tennis delle APT Finals ha intrattenuto 887 spettatori (4.24%) nel primo episodio e 1053 (4.90%) nel secondo; su Rai3 la puntata di Sapiens – Un Solo Pianeta ha portato a casa 999 spettatori (5.05%); su Rete4 il film Moonraker – Operazione Spazio ha portato a casa 466 spettatori (2.40%); su La7 la serie tv Versailles ne ha avuti 329 (1.48%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 l’anteprima di Ballando con le Stelle ha portato a casa 4490 spettatori (share 19.99%), mentre Striscia la Notizia su Canale5 ha totalizzato 4194 spettatori (18.62%) e su La7 la puntata del programma In Onda 829 spettatori (3.71%). Su Rai1 la puntata del gioco L’Eredità Weekend è stata vista da 2857 spettatori (17.05%) nella prima parte e 4039 (21.60%) nella seconda. Su Canale5 la puntata del gioco Caduta Libera ha intrattenuto 2396 spettatori (14.79%) nell’anteprima e 3204 (17.46%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 il programma Dedicato ha totalizzato 1482 spettatori (share 10.64%), il programma Ballando on the Road 1262 (10.32%), A sua immagine 973 (8.27%) nella prima parte e 981 (8.34%) nella seconda, poi il contenitore ItaliaSì! 2068 (14.18%); su Canale5 la soap Beautiful ha avuto 2452 spettatori (15.76%), il programma Scene da un matrimonio 1677 (12.39%), la serie Love is in the Air 1523 (12.73%), la puntata di Verissimo 2133 spettatori (17.30%) nella prima parte e 2168 (14.80%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)