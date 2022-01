Domenica In: ospiti 16 gennaio 2022

Oggi, 16 gennaio 2022, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio.

Sarà ospite Serena Rossi, che presenterà la fiction La Sposa, in partenza proprio stasera su Rai1. In studio poi Federica Cappelletti, moglie del campione Paolo Rossi, scomparso poco più di un anno fa, nel dicembre 2020, a causa di una malattia.

Tornerà il talk dedicato al Festival, Tutti pazzi per Sanremo, che vedrà presenti Albano Carrisi, Fausto Leali, Bobby Solo, Marino Bartoletti, Alba Parietti e Gabriella Farinon.

Sarà riproposto anche lo spazio Covid e vaccini: saranno ospiti in studio Pierpaolo Sileri, il prof. Matteo Bassetti e la prof.ssa Maria Rita Gismondo. Saranno in collegamento anche il Governatore della Regione Veneto Luca Zaia e il direttore di Libero Alessandro Sallusti.

Appuntamento con la puntata di Domenica In a partire dalle 14.00 su Rai1. Ricordiamo che la puntata, dopo la messa in onda, sarà disponibile su Raiplay.