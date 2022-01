Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 16 gennaio 2022

Stasera, 16 gennaio 2022, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte in questa stagione: Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Burioni riguardante il Covid-19. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 16 gennaio 2022

Saranno ospiti della serata: il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases Anthony S. Fauci; il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi; il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Franco Gabrielli, in libreria con “Naufragi e approdi. Dal disastro della nave Concordia al futuro della Protezione Civile”; il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Franco Locatelli.

E ancora: l’attore Elio Germano, nelle sale con il film “America Latina” dei fratelli D’Innocenzo, presentato in concorso alla 78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia; Ficarra e Picone, protagonisti della serie comedy “Incastrati”, di cui sono anche registi; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 16 gennaio 2022

La parte finale del programma vedrà presenti Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Mago Forest, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, con Nek, nelle librerie con “A mani nude”, Carla Signoris e Fabrizio Bentivoglio, protagonisti di “Monterossi – La serie”, Ale e Franz, Maurizio Ferrini.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.30 circa su Rai3. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.