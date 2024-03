Doc – Nelle tue mani 3: trama puntata 7 marzo

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, giovedì 7 marzo 2024, alle 21:20 in prima serata su Rai1 va in onda in prima tv l’ottava puntata (episodi 15-16) della serie tv Doc – Nelle tue mani 3 con Luca Argentero. Vediamo insieme la trama, mentre qui trovate quante puntate sono.

Trama puntata 7 marzo

Episodio 15: “Quello che si deve fare”

Andrea è alle prese con la malattia di Agnese e una flebile speranza arriva da una notizia dagli Stati Uniti. Nel frattempo, Doc si trova di fronte a un caso complesso, una diagnosi difficile da decifrare. Un terribile compromesso incombe, mentre un paziente proveniente da una RSA sconvolge l’equilibrio dell’ospedale: gli è stato prescritto un medicinale in dosi eccessive.

Sotto il peso della malattia: Andrea lotta contro la sofferenza di Agnese e cerca conforto in una possibile via d’uscita che arriva dall’America. Riuscirà questa speranza a dare sollievo alla loro difficile situazione?

Un enigma medico: Doc e la sua squadra si confrontano con un caso enigmatico. La diagnosi sfugge e la tensione cresce. Saranno in grado di risolvere il mistero e trovare una cura per il paziente?

Un dilemma morale: Un terribile compromesso grava su uno dei personaggi. Una scelta difficile che potrebbe avere conseguenze devastanti. Quale sarà la decisione presa e come ripercuoterà sulle vite di chi ne è coinvolto?

Un caso sospetto: Un paziente proveniente da una RSA arriva in ospedale con una prescrizione di farmaci in dosi eccessive. Un mistero da risolvere che getta un’ombra di sospetto sulla struttura di provenienza. Doc e il suo team indagheranno per scoprire la verità e tutelare la salute del paziente.

Episodio 16: “Liberi”

Nell’episodio finale della terza stagione di “Doc – Nelle tue mani”, intitolato “Liberi”, tutti i segreti verranno finalmente svelati. Federico si prepara per il suo ultimo giorno all’Ambrosiano, mentre Martina prende una decisione che sorprende tutto il team di Doc. Nel frattempo, Andrea affronta una nuova crisi quando deve confrontarsi con la verità sconvolgente che Agnese gli ha rivelato, portandolo a riconsiderare il suo passato.

Convinto di aver toccato il fondo, Andrea si trova ad affrontare un nemico inaspettato che metterà ulteriormente alla prova la sua forza interiore. La tensione in ospedale raggiunge livelli altissimi con l’arrivo del responsabile di tutti i problemi, il peggiore nemico di Andrea.