Doc – Nelle tue mani 3: trama puntata 1 febbraio

Questa sera, giovedì 1 febbraio 2024, alle 21:20 in prima serata su Rai1, va in onda in prima tv la quarta puntata della serie tv Doc – Nelle tue mani 3 con Luca Argentero. Vediamo insieme la trama, mentre qui trovate quante puntate sono.

Trama puntata 4 – 1 febbraio

In questa quarta puntata di Doc – Nelle tue mani 3, Andrea Fanti affronterà un nuovo ostacolo nel suo percorso di recupero della memoria. Un flashback lo porterà a confrontarsi con un doloroso episodio del suo passato, che potrebbe rivelare una verità scioccante.

Nel frattempo, Giulia Giordano dovrà fare i conti con i suoi sentimenti per Andrea, mentre Agnese si adopererà per ostacolare i suoi tentativi di ricordare. Damiano, invece, si troverà coinvolto in una situazione complicata, che metterà a rischio i suoi rapporti con la famiglia.

Di seguito una sinossi dettagliata della quarta puntata di Doc – Nelle tue mani 3:

Titolo: Perfetta

Andrea Fanti continua a scavare nella sua memoria, cercando di recuperare i ricordi perduti dell’incidente che gli ha causato l’amnesia. Un nuovo flashback lo porta a confrontarsi con un episodio del suo passato, che lo sconvolge e lo spinge a fare domande a Giulia Giordano.

Nel frattempo, Agnese si rende conto che Andrea sta ricordando qualcosa e cerca di impedirgli di approfondire la questione. Giulia, da parte sua, è sempre più confusa dai sentimenti che prova per Andrea e non sa come comportarsi.

Damiano, invece, si ritrova ad occuparsi di una paziente speciale, una giovane modella di nome Chiara. Tra i due nasce un’attrazione immediata, ma Damiano è consapevole che i suoi sentimenti potrebbero causare problemi nei suoi rapporti con la famiglia.

Conclusione

La puntata si conclude con un nuovo colpo di scena che sconvolge Andrea e Giulia. La verità che stanno per scoprire potrebbe cambiare per sempre il loro rapporto.