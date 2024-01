Doc – Nelle tue mani 3: trama puntata 25 gennaio

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, giovedì 25 gennaio 2024, alle 21:20 in prima serata su Rai1, va in onda in prima tv la terza puntata della serie tv Doc – Nelle tue mani 3 con Luca Argentero. Vediamo insieme la trama, mentre qui trovate quante puntate sono.

Trama puntata 3 – 25 gennaio

Nella terza puntata di Doc – Nelle tue mani 3, Andrea Fanti (Luca Argentero) è sconvolto da un nuovo ricordo che riaffiora nella sua mente. Nel ricordo, Andrea vede un uomo che spara a un altro uomo. Andrea non riesce a credere a quello che ha visto, e inizia a dubitare della sua stessa identità.

Giulia Giordano (Margherita Ragno) è ancora scossa dalla notizia che Andrea non è quello che credeva. Giulia non sa se continuare la sua relazione con Andrea, o se lasciarlo.

Nel reparto, i medici si trovano a dover affrontare il caso di un paziente, Angelo, che ha problemi legati al suo passato. Angelo è convinto di aver ucciso qualcuno, e Martina (Pierpaola Paolicchi) cerca di aiutarlo a recuperare i suoi ricordi.

Altri avvenimenti

Rita, una giovane ragazza affetta da leucemia, rifiuta la chemioterapia. Massimo Gentile (Gianmarco Saurino), a causa di un incidente, perde la memoria e non si ricorda di sua moglie, Carolina (Beatrice Grannò). Elisa (Matilde Gioli) e Riccardo (Pierpaolo Spollon) cercano di risolvere il caso di una donna che ha perso la memoria.

Conclusione

La terza puntata di Doc – Nelle tue mani 3 si conclude con Andrea che decide di sospendere la terapia per cercare di capire cosa è successo nel suo passato.