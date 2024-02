Doc – Nelle tue mani 3: trama puntata 15 febbraio

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, giovedì 15 febbraio 2024, alle 21:20 in prima serata su Rai1, dopo la sospensione per Sanremo va in onda in prima tv la quinta puntata (episodi 9-10) della serie tv Doc – Nelle tue mani 3 con Luca Argentero. Vediamo insieme la trama, mentre qui trovate quante puntate sono.

Trama puntata 5 – 15 febbraio

Episodio 9: “Evitarsi”

Andrea Fanti è terrorizzato all’idea che un terribile segreto del suo passato possa tornare a galla. Il dottor Fanti non riesce ad affrontare la verità e, per questo motivo, si allontana dal suo reparto e dalle sue responsabilità. Giulia rimane spiazzata dal suo comportamento, ma è costretta a occuparsi di una paziente che, proprio come Andrea, ha un segreto del passato che le sta rovinando la vita.