Doc – Nelle tue mani incontra Don Matteo: il video

Non poteva non mancare, per il lancio della nuova fiction Doc-Nelle tue mani, in onda su Raiuno dal 26 marzo 2020, l’incontro tra il protagonista Andrea Fanti (Luca Argentero) ed i protagonisti di Don Matteo, ovvero Terence Hill, Nino Frassica e Francesco Scali.

Ormai una tradizione consolidata, per la LuxVide, la casa di produzione di Don Matteo, che ogni volta che presenta al pubblico una nuova fiction che va a prendere il posto, in palinsesto, della sua serie più famosa, realizza un piccolo crossover.

Succede, quindi, anche con Doc-Nelle tue mani, come si può vedere nel video che trovate a fine post. Nell’ospedale in cui lavora Andrea arriva Cecchini (Frassica) sulla sedia a rotelle, accompagnato da Don Matteo (Hill) e Pippo (Scali). Il maresciallo accusa degli strani dolori addominali ed è convinto che la colpa sia di alcuni funghi che Pippo gli ha fatto mangiare, avvelenandolo.

Per Andrea, però, le cose sono molto più semplici: pensa che sia una banale sindrome intestinale. Per questo, consiglia a Cecchini di bere del “monossido di diidrogeno” per stare meglio. Cecchini segue il consiglio, non rendendosi conto che sta solo bevendo dell’acqua.

Quindi Andrea gli consiglia di ripassare nel giro di una settimana per un controllo. Don Matteo, che ha capito ovviamente tutto, si congratula con il medico e con la sua capacità di ascoltare il paziente senza allarmarlo ma tranquillizzandolo: proprio questo vuole essere, infatti, il senso della nuova fiction. Don Matteo saluta così Andrea e se ne va sulle note della sigla di Doc.

Già in passato Terence Hill aveva passato il testimone ad altri protagonisti di nuove serie LuxVide: era successo con Che Dio Ci Aiuti e con Non Dirlo Al Mio Capo.