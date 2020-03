Doc – Nelle tue mani, quante puntate sono?

Raiuno propone, dal 26 marzo 2020, una nuova fiction, dagli stessi produttori di Don Matteo: si chiama Doc-Nelle tue mani, ed ha come protagonista Luca Argentero, nei panni di Andrea Fanti, Primario di Medicina Interna che perde la memoria degli ultimi dodici anni della sua vita ed è costretto a imparare nuovamente il suo mestiere, ma anche a gestire le relazioni con i suoi pazienti e gli altri.

Ma da quante puntate è composto Doc-Nelle tue mani? Il caso della serie tv è abbastanza insolito: il numero totale di episodi sarebbe, infatti, di sedici, per otto prime serate. Ma la produzione ha dovuto interrompere le riprese ad inizio marzo, a causa dell’emergenza Coronavirus, rendendo impossibile la chiusura degli ultimi episodi.

Nonostante questo, Raiuno ha deciso comunque di mandare in onda la fiction, ma solo i primi otto episodi, e quindi le prime quattro serate. L’ultima puntata, quindi, andrà in onda il 16 aprile. Quando la produzione potrà riaprire, si riprenderanno a girare gli episodi rimanenti, che andranno in onda prossimamente.