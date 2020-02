Diodato ha vinto Sanremo e SkyTg24 avrebbe spoilerato tutto: SKY si giustifica

L’ultima polemica del Sanremo 2020 appena concluso riguarda la stringa che ha annunciato il vincitore – Diodato – tre quarti d’ora prima di quanto accaduto all’Ariston.

Come spiegato qui, alla sala stampa non era stato dato il nome del vincitore nemmeno sotto embargo. Alessio Viola ha letto una nota in sala stampa.

Ecco quanto emerso da SKY: “Sono stato al telefono con Milano. Abbiamo ricostruito quanto accaduto questa sera. C’è una nota della direzione del telegiornale. La direzione fa sapere che per errore è stata pubblicata un’ultimora sul vincitore di Sanremo. Nessuna notizia era arrivata ai nostro giornalisti. Il ticker è stato programmato con tutti e tre i nomi dei finalisti. Per errore è stata pubblicata la stringa con il nome di Diodato. Una volta segnalato l’accaduto, l’ultimora è stata cancellata. Ci scusiamo. Anche io mi mi scuso, che ero qua. Mi dispiace da morire”.