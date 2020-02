Sanremo 2020: vince Diodato

Diodato ha vinto la settantesima edizione del Festival di Sanremo, Sanremo 2020, condotto da Amadeus. Ricordiamo che il televoto ha inciso per il 34% mentre nei giorni precedenti hanno votato demoscopica e Sala Stampa che contavano per il 33.

Questa era la classifica prima della quinta serata considerando che Bugo e Morgan,, squalificati:

1. Diodato -Fai rumore

2. Francesco Gabbani – Viceversa

3. Le Vibrazioni -Dov’è

4. Pinguini Tattici Nucleari -Ringo Starr

5. Piero Pelù – Gigante

6. Tosca -Ho amato tutto

7. Elodie -Andromeda

8. Irene Grandi – Finalmente io

9. Rancore – Eden

10. Anastasio – Rosso di rabbia

11. Achille Lauro – Me ne frego

12. Raphael Gualazzi – Carioca

13. Levante – Tikibombom

14. Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

15. Marco Masini -Il confronto

16. Rita Pavone – Niente (Resilienza 74)

17. Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango

18. Alberto Urso- Il sole ad est

19. Giordana Angi – Come mia madre

20. Enrico Nigiotti – Baciami adesso

21. Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare)

22. Riki – Lo sappiamo entrambi

23. Junior Cally – No grazie.

Al terzo posto si sono piazzati i Pinguini Tattici Nucleari con “Ringo Starr”, mentre secondo è Gabbani con “Viceversa”.

Premio della Critica “Mia Martini” a Diodato. Premio “Lucio Dalla” a Diodato Premio “Sergio Bardotti”, miglior testo a Rancore. Premio “Giancarlo Bigazzi” per la musica a Tosca. Premio “Tim Music” a Gabbani.

Percentuali DIODATO al primo posto con il 39,9 per cento dei voti; FRANCESCO GABBANI secondo con il 33,9 per cento dei voti, PINGUINI TATTICI NUCLEARI al terzo posto con il 26,8 per cento dei voti.

Stefano Beccacece (On Twitter @Cecegol)