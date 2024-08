Din Don Quando meno te lo aspetti, film su Italia 1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, venerdì 2 agosto 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda Din Don Quando meno te lo aspetti, commedia con Enzo Salvi nei panni di Don Donato. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Din Don Quando meno te lo aspetti – Trama

La tranquilla vita di un piccolo paese viene sconvolta dall’arrivo inaspettato di Angelo, il fratello gemello del vescovo locale. L’uomo ha un solo obiettivo: mettere le mani su un’eredità che gli spetta di diritto: 12 lingotti d’oro nascosti da tempo dal fratello.

Mentre fervono i preparativi per il matrimonio della giovane Luna con Luigi, la canonica diventa il teatro di una commedia degli equivoci e di una serie di gag esilaranti. Angelo, con la sua presenza ingombrante, mette sottosopra la vita dei paesani e crea situazioni sempre più intricate.

Din Don Quando meno te lo aspetti – Cast

Enzo Salvi: Nel ruolo di Angelo, il fratello gemello del vescovo, avido e un po’ imbranato.

Maurizio Mattioli: Interpreta un personaggio chiave nella trama, il cui ruolo preciso è una sorpresa da scoprire.

Andrea Dianetti: Recita nei panni di un personaggio coinvolto nelle vicende della canonica.

Gabriele Carbotti: Un altro volto noto della commedia italiana, presente nel cast.

Crisula Stafida: Interpreta Luna, la giovane promessa sposa.

Marco Milano

Nicole Murgia

Marina Marchione

Marco Stabile: