Din don – La magia del cinema, film su Italia 1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, venerdì 26 luglio 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda Din don – La magia del cinema, commedia con Enzo Salvi nei panni di Don Donato. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Din don – La magia del cinema – Trama

In questo nuovo capitolo della saga di Don Donato, il paese di Pellizzano si ritrova in subbuglio. Sta per iniziare il casting per un film horror diretto dal famoso regista Rocco Siffredi, “Una notte da brivido”. Tutti i cittadini aspirano ai loro quindici minuti di celebrità, ma tra gli aspiranti attori si nasconde Clorinne, una vecchia conoscenza di Don Donato con un conto in sospeso. La donna trama vendetta contro il prete, promettendo di sconvolgere la tranquilla vita del paese.

Din don – La magia del cinema – Cast

Enzo Salvi: nei panni di Don Donato, il prete pasticcione e sempre pronto a combinare guai.

Maurizio Mattioli: nel ruolo dello zio Vescovo, figura autoritaria e spesso bersaglio delle gag di Don Donato.

Gabriele Carbotti: interpreta Don Gabriele, il giovane e ambizioso vicario.

Andrea Dianetti: nel ruolo di Luigi, un personaggio che si ritrova spesso coinvolto nelle avventure di Don Donato.

Marco Milano: interpreta Edoardino, un altro personaggio ricorrente nelle comiche situazioni create da Don Donato.

Crisula Stafida: nel ruolo di Clorinne, la femme fatale con un passato turbolento e una sete di vendetta.

Nicole Murgia:

Marina Marchione: