DiMartedì, ospiti puntata 16 dicembre 2025

Sarà in onda stasera Dimartedì, il programma condotto da Giovanni Floris in onda su La7. Nella puntata di oggi, martedì 15 dicembre 2025, a partire dalle 21.25 circa, si tornerà a puntare gli occhi sui temi più caldi di politica e attualità, senza dimenticare argomenti importanti quali fisco, pensioni, cultura, scienza, costume e società. Al centro della puntata: il confronto politico dopo gli interventi dai palchi di Atreju e dell’assemblea del Partito Democratico: Giorgia Meloni attacca frontalmente Elly Schlein, che replica dal suo partito. Ma l’Italia può permettersi una campagna elettorale lunga un anno e mezzo? E la sfida è davvero già delineata tra la premier e la leader del Pd, oppure la partita per la guida del centrosinistra è ancora aperta?

Spazio anche alla politica internazionale e alle possibili ricadute sulla scena italiana delle novità in arrivo dai negoziati per la pace in Ucraina, così come alle crescenti difficoltà segnalate dai sondaggi per Donald Trump sul fronte interno negli Stati Uniti. Nel corso della serata, ampio focus sull’economia: dalle ultime modifiche alla manovra, tra nuove tasse e pensioni, fino al nuovo bonus bollette in preparazione. L’importo di 55 euro l’anno sarà sufficiente a compensare gli aumenti, almeno per le famiglie meno abbienti?

DiMartedì 16 dicembre 2025: ospiti

Tra gli ospiti in studio troveremo: Pier Luigi Bersani, Nicola Gratteri, Rocco Casalino, Evelina Christillin, Antonio Padellaro, Aldo Cazzullo, Matteo Renzi, Lella Costa, Francesco Storace, Francesco Rutelli, Elisabetta Piccolotti, Luigi Contu. Non mancheranno Luca e Paolo, con la loro copertina satirica.

DiMartedì: come vederlo in streaming

Durante la diretta, la puntata del programma sarà visibile anche in streaming, sul sito ufficiale de La7.