Anticipazioni Le Iene Show 16 dicembre 2025

Questa sera, martedì 16 dicembre 2025, alle 21,20 su Italia 1 va in onda una nuova puntata della corrente stagione de Le Iene Show. Vediamo inviati, temi e scaletta della serata condotta da Veronica Gentili e Max Angioni.

Le Iene Show – Anticipazioni

Il caso David Rossi. Dopo tredici anni, sul caso della morte di David Rossi, ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, arriva una svolta storica: non più suicidio, ma omicidio. La famiglia la definisce epocale, frutto di una battaglia fatta di perizie contestate, piste ignorate e domande senza risposta. Le Iene tornano a parlare con chi, tre anni fa, contribuì alla chiusura dell’indagine. Roberta Rei, nel servizio di Marco Occhipinti, ricostruisce il percorso verso questa nuova interpretazione dei fatti.

Luigi Pelazza continua l’inchiesta su un presunto sistema internazionale di truffe nel trading online, con call center in vari Paesi europei che promettono guadagni facili tramite piattaforme apparentemente affidabili. L’inviato risale la catena fino ai vertici, individuando figure chiave nel reclutamento, tra cui un appartenente alle forze dell’ordine italiane che selezionava giovani per i centralini in Albania.

Alessandro Sortino, con Veronica Di Benedetto Montaccini, indaga su un presunto caso di malasanità nella fecondazione assistita in un ospedale pubblico del Ferrarese. Emergono gravi irregolarità: controlli su embrioni segnati come eseguiti ma mai fatti, impianti di embrioni vuoti e possibili scambi tra pazienti. Otto tra medici e biologi sono indagati. Al centro, la testimonianza esclusiva di una donna che scopre a posteriori discrepanze nella cartella clinica, con conseguenze drammatiche.

Per la prima volta come Iena, l’ex pornostar Malena (Filomena Mastromarino) affronta la “porn tax“, la tassa etica introdotta nel 2005 e mai regolamentata chiaramente. Con l’avvento di piattaforme come OnlyFans, questa mancanza ha creato confusione, rischi fiscali e possibili evasioni involontarie.

Nicolò De Devitiis passa una giornata con Paky nel quartiere Rozzano di Milano, dove il rapper è cresciuto. Una chiacchierata informale che rivela assenze familiari, tentazioni della strada e la musica come unica salvezza. La giornata culmina in un concerto gratuito in piazza.

In studio, gli ospiti: il rapper Emis Killa, reduce da mesi difficili e dal ritiro da Sanremo 2025 per vicende giudiziarie; Senza Cri, giovane artista non-binary da “Amici” e “Sarà Sanremo”; e Topo Gigio, icona televisiva italiana, tornato in auge anche grazie al duetto con Lucio Corsi su “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno.

Le Iene in streaming

E’ possibile vedere Le Iene in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà rivedere nella sezione “On demand”. A questo link il sito ufficiale del programma.