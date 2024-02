Dedicato a Maurizio Costanzo, ospiti dello speciale con Fabio Fazio e Maria De Filippi su Canale 5

Seguici su Whatsapp - Telegram

A un anno dalla sua scomparsa (avvenuta il 24 febbraio 2023), Canale 5 dedica uno speciale su uno dei suoi conduttori storici: Dedicato a Maurizio Costanzo, in onda questa sera, martedì 20 febbraio 2024, alle 23:00, andrà in onda dal Teatro Parioli di Roma, sede delle numerose edizioni del Maurizio Costanzo Show.

A condurre Fabio Fazio (per la prima volta alla guida di un programma Mediaset), insieme a Maria De Filippi, moglie di Costanzo, che Fazio ha spesso intervistato durante Che Tempo Che Fa. Insieme a loro, numerosi ospiti, per una serata speciale per rivivere e condividere momenti, risate, atmosfere e ricordi del più famoso salotto televisivo d’Italia e del suo ideatore.

Tanti gli attori, i conduttori, i comici, e i mattatori dello spettacolo scoperti da lui che grazie a quel palco hanno avuto la possibilità di dar principio all’arte e che sono diventati grandi artisti.

Tra gli ospiti presenti, Renzo Arbore, Mara Venier, Carlo Verdone, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Enrico Mentana, Michele Santoro, Platinette, Rita Dalla Chiesa, Luciana Littizzetto, Christian De Sica, Vittorio Sgarbi, Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti, Dario Vergassola, Massimo Lopez, Ricky Memphis, Vladimir Luxuria e Giorgia (che si esibisce sulle note del celebra brano firmato da Costanzo, De Chiara e Morricone “Se Telefonando”).

Ad arricchire la serata, emozionanti video e messaggi per offrire al pubblico momenti che hanno fatto la storia della tv con tante importanti personalità che hanno condiviso con Costanzo parti indelebili della loro vita e della sua carriera.

Un appuntamento da non perdere per chi vuole rendere omaggio ad una delle colonne della tv italiana e del giornalismo. Peccato per la decisione di Canale 5 di mandare in onda lo speciale in seconda serata: una decisione, questa, che vuole omaggiare la fascia in cui Costanzo ha reso celebre il suo programma più famoso, sebbene l’omaggio avrebbe meritato la prima serata.