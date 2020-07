Cursed su Netflix: chi è l’attore che interpreta Arthur? (Foto)

Dal 17 luglio 2020 su Netflix è disponibile una nuova serie tv, Cursed, che racconta la leggenda di Re Artù dal punto di vista della giovane Nimue (Katherine Langford), colei che diventerà la Dama del Lago e che consegnerà al futuro Re Excalibur.

Chi seguirà la serie vedrà, nei vari episodi, avere sempre più importanza il personaggio di Arthur, il giovane cavaliere con il sogno di migliorare la propria posizione e che è destinata a diventare proprio Re Artù. Arthur, all’inizio della serie, rimane affascinato da Nimue, senza sapere che questa ha dei poteri magici e proviene da una famiglia che viene perseguitata dai Paladini Rossi il cui compito, su volere del Re Uther, è quello di sterminarla.

Il personaggio di Arthur è interpretato da Devon Terrell, giovane attore ancora non famosissimo ma che sicuramente attirerà le attenzioni delle giovani spettatrici. Nato il 23 ottobre 1992 a Long Beach, in California, da madre anglo-indiana e padre afro-americano, a 5 anni si è trasferito a Perth, nell’Australia dell’Ovest, dove è cresciuto.

Devon ha studiato in Australia, appassionandosi sempre di più alla recitazione, fino a diplomarsi al National Institute for Dramatic Art nel 2013. Ha così iniziato la sua carriera, ottenendo il suo primo ruolo nel pilot di Codes of Conduct, serie tv di Steve McQueen ordinato dalla Hbo ma che non divenne serie tv.

Tre anni dopo fu scelto per interpretare un giovane Barack Obama nel film di Netflix “Barry”: Devon aveva sempre detto di sognare di poter interpretare il Presidente degli Stati Uniti, sentendo alcune parti della sua storia molto vicini a lui. Per questo, ha studiato i discorsi di Obama, il suo accento, ed ha anche imparato a scrivere ed a giocare a basket con la mano sinistra, dal momento che l’ex Presidente è mancino.

Per lui, successivamente, sono giunti altri due film: “Ophelia”, racconto dell’Amleto ma dal punto di vista della protagonista femminile, ed il drama “The professor”. Cursed è invece la sua prima serie tv: un ruolo importante, che gli permetterà di essere noto anche al pubblico più giovane ed appassionato di telefilm fantasy.