Daydreamer, quando finisce in Italia?

In poco più di un mese, Daydreamer-Le ali del sogno è diventato un vero e proprio successo: dopo l’esordio con 2,8 milioni di telespettatori (20,7% di share), la soap turca in onda nel pomeriggio di Canale 5 ha incontrato il favore del pubblico, che l’ha resa il fenomeno tv di questa estate.

Gli ascolti, infatti, sono sempre superiori ai 2,5 milioni, con lo share salito fino al 22%. Merito sicuramente dell’ambientazione, una Istanbul moderna ed affascinante, ma anche del cast giovane e simpatico, in primis Can Yaman, attore già noto al pubblico italiano, ospitato anche da alcune trasmissioni tv.

Man mano che Canale 5 sta mandando in onda Daydreamer, però, gli appassionati si stanno domandando quando finirà la serie tv. A dare qualche indizio ci pensa TvBlog che, con un suo retroscena, rivela che le puntate della soap non si esauriranno a settembre.

Il sito, infatti, spiega che la versione in onda in Italia è composta da circa 150 puntate, e non 51 come nella versione originale (in Turchia le puntate hanno una durata di due ore ciascuna). Questo vuol dire che Canale 5 non riuscirà a mandare in onda tutti gli episodi entro settembre, quando Uomini e Donne tornerà nella sua abituale fascia.

Cosa ne sarà di Daydreamer, per ora, è un mistero: Mediaset deve infatti valutare come gestire il successo della serie e come e quando posizionare gli episodi restanti. Ai fan non resta che aspettare.