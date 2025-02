Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 5 febbraio 2025, si occuperà dei casi che seguono.

Questa sera su “Chi l’ha visto?”, Federica Sciarelli aprirà la puntata con il caso di Riccardo, scomparso da tre anni e ritrovato a Parigi da un inviato del programma. Il giovane, in difficoltà e senza documenti, sarà in studio con la sorella che non ha mai smesso di cercarlo. Il caso ha un lieto fine, ma ci sono ancora molte storie da raccontare.

La trasmissione affronterà anche altre tematiche, come le truffe ai danni dei giovani, illustrando un caso in cui due sorelle adolescenti sono state ingannate con la falsa notizia di un incidente del padre, consegnando poi ai truffatori gioielli e denaro di famiglia.

Infine, si parlerà della morte di Andrea Prospero, un 19enne trovato morto a Perugia per intossicazione da farmaci. Accanto al suo corpo sono stati trovati tre telefoni sconosciuti, SIM card e una carta di credito non sua, suggerendo coinvolgimenti in attività sospette. Le indagini esplorano la possibilità che Andrea fosse coinvolto in un giro di truffe legate alle sue abilità informatiche, con la morte potenzialmente autoindotta. I genitori, alla ricerca di risposte, saranno in studio per chiedere aiuto a chiunque possa fornire informazioni.

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.

