Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 5 febbraio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film The day after tomorrow – L’alba del giorno dopo. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

The day after tomorrow – L’alba del giorno dopo – Trama

“The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo” è un film catastrofico del 2004 diretto da Roland Emmerich.

Trama

Il paleoclimatologo Jack Hall (Dennis Quaid) scopre che il cambiamento climatico potrebbe causare un’imminente glaciazione. Nonostante i suoi avvertimenti alla comunità scientifica e al governo statunitense vengano ignorati, l’inverno globale arriva rapidamente, scatenando tempeste di proporzioni bibliche e un abbassamento drammatico delle temperature. Jack parte per New York per salvare suo figlio Sam (Jake Gyllenhaal), rimasto intrappolato lì durante una tempesta che ha congelato gran parte della città. Durante questo viaggio, affronta numerosi pericoli meteorologici mentre il mondo cerca di adattarsi alla nuova realtà climatica.

The day after tomorrow – L’alba del giorno dopo – Cast

Dennis Quaid come Jack Hall, il paleoclimatologo protagonista.

Jake Gyllenhaal come Sam Hall, il figlio di Jack, studente bloccato a New York.

Emmy Rossum come Laura Chapman, interesse amoroso di Sam e compagna di classe.

Dash Mihok come Jason Evans, amico di Sam.

Jay O. Sanders come Frank Harris, collega di Jack al National Oceanic and Atmospheric Administration.

Sela Ward come Dr. Lucy Hall, moglie di Jack e madre di Sam.

Ian Holm come Terry Rapson, scienziato britannico che collabora con Jack.

Kenneth Welsh come Vice Presidente degli Stati Uniti.

Tamlyn Tomita come Janet Tokada

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram