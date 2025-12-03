Chi l’ha visto? – anticipazioni e casi puntata 3 dicembre 2025

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.20. La puntata di oggi, mercoledì 3 dicembre 2025, si occuperà dei casi che seguono.

Il caso Liliana Resinovich si arricchisce di nuove testimonianze: la donna avrebbe chiesto sacchi neri a un ristoratore due anni prima di morire. Il fratello Sergio a Chi l’ha visto? annuncia un esposto: «Ogni tanto qualcuno si fa avanti per sostenere la tesi del suicidio, ma l’unico indagato resta il marito».

Il caso Romina Del Gaudio: scomparsa dal centro di Aversa, i suoi resti ritrovati dopo 47 giorni in un bosco a Carditello. A 21 anni dalla morte ancora nessun responsabile. Lo zio in diretta: «Quando è morta Romina siamo morti tutti. Bisogna indagare ancora». Documenti e testimonianze inedite stasera a Chi l’ha visto?.

Grazie ai telespettatori di Chi l’ha visto? è stato ritrovato Marco, erede a sua insaputa. Lo cercava una donna svedese: il marito, in punto di morte, aveva riconosciuto il figlio mai voluto con una ragazza italiana e lo aveva nominato erede. Lei ha rispettato le sue volontà, è venuta in Italia e lo ha finalmente abbracciato. Con le lacrime agli occhi gli ha detto: «Voglio proteggerti come avrebbe fatto tua madre».

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? in prima serata su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.

Per i contatti:

www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

email 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987