Un uomo sopra la legge, film su Rai2: trama, attori e cast

Questa sera, mercoledì 3 dicembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film Un uomo sopra la legge. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Un uomo sopra la legge – Trama

“Un uomo sopra la legge” (titolo originale: “The Marksman”) è un film d’azione-thriller del 2021 diretto da Robert Lorenz. La storia segue Jim Hanson, un allevatore vedovo ed ex cecchino dei Marines, veterano del Vietnam, che vive in una zona isolata al confine tra Arizona e Messico. La sua vita tranquilla è sconvolta quando, durante una pattuglia, si imbatte in Rosa e nel suo giovane figlio Miguel, immigrati messicani in fuga da un pericoloso cartello della droga guidato dal spietato Mauricio.

In un confronto armato, Jim uccide un sicario ma Rosa muore, lasciandolo solo con il ragazzo. Mosso dal senso di colpa e da un’istintiva protezione, Jim decide di aiutare Miguel a raggiungere i parenti in Illinois, diventando un fuggitivo braccato da sicari corrotti e assassini del cartello. Lungo il viaggio, affronta inseguimenti, sparatorie e riflessioni personali su redenzione e perdita, in un mix di azione e dramma crepuscolare.

Un uomo sopra la legge – Cast

Liam Neeson: Jim Hanson, il protagonista, un uomo solitario e abile con le armi.

Jacob Perez: Miguel, il ragazzo messicano protetto da Jim.

Katheryn Winnick: Sarah Pennington, figliastra di Jim e agente di frontiera.

Juan Pablo Raba: Mauricio, il leader del cartello della droga.

Teresa Ruiz: Rosa, la madre di Miguel.

Alfredo Quiroz: In un ruolo di supporto come membro del cartello.

Sean A. Rosales: Altro membro del cartello.