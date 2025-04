Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 23 aprile 2025, si occuperà dei casi che seguono.

Stasera vengono approfonditi tre casi di cronaca nera. Nel caso dell’omicidio di Pierina Paganelli, il Riesame e il Gip confermano la custodia in carcere per Louis Dassilva, accusato del delitto. La moglie Valeria Bartolucci, che lo aveva collocato a casa durante l’orario del crimine, vacilla in una registrazione del 1° novembre 2023, ammettendo di non essere certa della sua presenza, indebolendo l’alibi e giustificando il mantenimento della detenzione.

Nel giallo di Liliana Resinovich, l’inviata del programma evidenzia il sequestro di coltelli, un maglione giallo, guanti e un braccialetto di caucciù tagliato trovati nella Bmw di Sebastiano Visintin, marito della vittima. Sergio, fratello di Liliana, si dice sconcertato da questi oggetti e rivela di aver ostacolato la cremazione, sospettando un mistero irrisolto. Gli inquirenti considerano questi reperti cruciali per le indagini.

Infine, si discute della morte di Gessica Disertore, giovane chef trovata senza vita il 27 settembre 2023 nella cabina di una nave della Fantasy Cruise Line. I genitori, ospiti di Sciarelli, respingono l’ipotesi del suicidio, sottolineando incongruenze nella scena del crimine che smentiscono la chiusura del caso. Chiedono ulteriori indagini per rispondere alle molte domande ancora aperte sulla tragedia.

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.

Per i contatti:

www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

email 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987

