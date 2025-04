Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 23 aprile 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Raiuno, va in onda il film Wonder. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Wonder – Trama

Wonder , diretto da Stephen Chbosky, è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di R.J. Palacio. La storia segue August “Auggie” Pullman, un bambino di 10 anni affetto dalla sindrome di Treacher Collins, una rara malformazione cranio-facciale che lo ha costretto a subire 27 interventi chirurgici. Auggie, che nasconde il volto sotto un casco da astronauta, non ha mai frequentato la scuola, studiando a casa per timore di complicazioni mediche e delle reazioni dei coetanei.

Quando inizia la quinta elementare alla Beecher Prep School, affronta per la prima volta un ambiente scolastico, tra bullismo, difficoltà di integrazione e sguardi curiosi. Supportato dai genitori Isabel e Nate, e dalla sorella Via, Auggie dimostra coraggio e gentilezza, conquistando gradualmente amici come Jack Will e Summer, e dimostrando che la vera forza risiede nell’accettazione di sé e nella capacità di unire gli altri. Il film, commovente e educativo, esplora temi come la diversità, l’inclusione e la lotta contro il bullismo, con un messaggio universale di gentilezza.

Wonder – Cast

Jacob Tremblay – August “Auggie” Pullman, il protagonista con la malformazione facciale.

Julia Roberts – Isabel Pullman, la madre di Auggie.

Owen Wilson – Nate Pullman, il padre di Auggie.

Izabela Vidovic – Olivia “Via” Pullman, la sorella maggiore di Auggie.

Noah Jupe – Jack Will, il primo amico di Auggie a scuola.

Millie Davis – Summer, un’amica di Auggie che lo tratta con naturalezza.

Bryce Gheisar – Julian Albans, il bullo che tormenta Auggie.

Mandy Patinkin – Mr. Tushman, il preside della scuola.

Daveed Diggs – Mr. Browne, l’insegnante di Auggie.

Sônia Braga – Nonna di Isabel, la madre di Isabel.

Danielle Rose Russell – Miranda, ex migliore amica di Via.

Nadji Jeter – Justin, il ragazzo di Via.

Ali Liebert – Ms. Petosa, un’insegnante

