Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 21 maggio 2025, si occuperà dei casi che seguono.

Caso Garlasco, una nuova svolta. Andrea Sempio e Alberto Stasi sono stati convocati contemporaneamente, ma in caserme diverse. Stessa sorte per Marco Poggi, fratello di Chiara. Sebbene un colpevole sia già stato individuato, le indagini continuano a coinvolgere nuovi nomi.

Segue un approfondimento sul caso di Liliana Resinovich: la Procura ha ordinato ulteriori analisi sui cordini trovati attorno al collo della donna, per verificarne la corrispondenza con quelli presenti in casa. La famiglia, meanwhile, chiede chiarimenti su un dettaglio inquietante: perché Liliana è stata sepolta in una bara non zincata, che non ha preservato il corpo?

Spazio poi al mistero di Clara Rossignoli, nonna che viveva con il nipote, la sua ex compagna e i loro figli. La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio e occultamento di cadavere, con la coppia sotto indagine. Cosa è successo a Clara?

Infine, la storia commovente di un uomo smarrito, trovato con una cartella piena di disegni ma senza memoria. Grazie all’appello lanciato da Chi l’ha visto? insieme all’assessore alle Politiche Sociali di Roma, e alla condivisione dei telespettatori, una madre ha riconosciuto il figlio: “È lui”.

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.

