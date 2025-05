Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 21 maggio 2025, alle 21:20 su Raidue va in onda il documentario Nino Benvenuti, una leggenda italiana. Ecco la guida completa all’evento.

Nino Benvenuti, una leggenda italiana – Trama

Nino Benvenuti, una leggenda italiana è un documentario che vuole essere un omaggio al grande pugile italiano Nino Benvenuti, scomparso il 20 maggio 2025 all’età di 87 anni. Prodotto da Moviheart di Massimiliano La Pegna in collaborazione con Rai Documentari, scritto da Tommaso Cennamo e Nathalie Bertorello e diretto da Tommaso Cennamo, il documentario ripercorre la vita e la carriera di Benvenuti, icona della boxe italiana degli anni ’60 e ’70.

Il documentario racconta la straordinaria parabola di Nino Benvenuti, nato il 26 aprile 1938 a Isola d’Istria (all’epoca Italia, oggi Slovenia), da una famiglia di pescatori costretta all’esilio a Trieste a causa delle persecuzioni jugoslave. La sua carriera inizia a 13 anni in una piccola palestra di casa, per poi allenarsi all’Accademia pugilistica di Trieste. Benvenuti si distingue fin da giovane per il suo stile elegante e potente: vince l’oro olimpico nei pesi welter a Roma 1960, ricevendo anche la Coppa Val Barker come miglior pugile del torneo. Passato al professionismo, conquista il titolo mondiale dei superwelter nel 1965 e dei pesi medi nel 1967, battendo Emile Griffith al Madison Square Garden, un match epico seguito da 18 milioni di italiani alla radio.

La rivalità con Griffith, culminata in una trilogia di incontri, e l’amicizia successiva con l’avversario sono momenti centrali della narrazione. La carriera si chiude nel 1971 dopo le sconfitte contro Carlos Monzón. Oltre alla boxe, il documentario esplora il suo ruolo di attore in film come Vivi o preferibilmente morti (1969) e Mark il poliziotto spara per primo (1975), e il suo lavoro come commentatore sportivo Rai.

