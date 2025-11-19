Chi l’ha visto? – anticipazioni e casi puntata 19 novembre 2025

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.20. La puntata di oggi, mercoledì 19 novembre 2025, si occuperà dei casi che seguono.

Si parla degli scavi in corso sotto la Casa del Jazz a Roma, l’immobile costruito sul terreno sequestrato a Enrico Nicoletti, ex cassiere della Banda della Magliana. Potrebbero emergere tracce del giudice Paolo Adinolfi o di Emanuela Orlandi? Per entrambi i casi, negli anni, è stata ipotizzata una possibile pista legata alla criminalità romana.

In studio, in diretta, ci sarà Rossella Accardo, ex moglie di Antonio Maiorana e madre di Stefano, i due imprenditori edili scomparsi nel nulla il 4 agosto 2007 dal cantiere di Isola delle Femmine (Palermo). A 18 anni esatti dal duplice mistero, la donna lancia un appello perché le indagini vengano riaperte.

Infine, aggiornamenti sulla scomparsa di Alessandro Venturelli, il ragazzo di Sassuolo svanito nel giugno 2024: continuano le segnalazioni da Torino, ma ancora nessuna conferma. Intanto la storia di Alessandro ha creato un effetto a catena positivo: una mamma, che da cinque mesi non aveva notizie del figlio allontanatosi da casa, lo ha riconosciuto in una foto scambiata per Venturelli. “Un’amica mi ha chiamato mentre guardava Chi l’ha visto?: ‘Guarda, c’è tuo figlio!’ Sono scoppiata a piangere dalla gioia”. Grazie al programma, madre e figlio si sono finalmente riabbracciati.

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? in prima serata su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.

Per i contatti:

www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

email 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987