Terminator – Destino oscuro, film su Italia1: trama, attori e cast

Questa sera, mercoledì 19 novembre 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Terminator – Destino oscuro. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Terminator – Destino oscuro – Trama

Terminator – Destino Oscuro (titolo originale: Terminator: Dark Fate), è un film di fantascienza e azione del 2019 diretto da Tim Miller. Prodotto da James Cameron (che ha curato anche i primi due capitoli della saga), è il sesto e per ora ultimo episodio della celebre serie iniziata nel 1984, ma funge da sequel diretto di Terminator 2 – Il giorno del giudizio (1991), ignorando completamente gli eventi dei film intermedi (Terminator 3, Salvation e Genisys). Con una durata di 128 minuti, il film ha ricevuto recensioni miste (70% su Rotten Tomatoes, 6.2/10 su IMDb) per il suo ritorno alle origini, ma ha deluso al botteghino con 261 milioni di dollari incassati a fronte di un budget di 185 milioni.

La storia si svolge tra il 1998 e il 2020, in un mondo dove l’umanità continua a combattere contro l’ascesa delle macchine. Ventidue anni dopo gli eventi di Terminator 2, Sarah Connor (ormai una veterana della lotta contro Skynet) vive in fuga, braccata da visioni del futuro. A Città del Messico, una giovane operaia messicana di nome Dani Ramos viene improvvisamente al centro di una battaglia temporale: un avanzatissimo Terminator modello Rev-9, capace di mutare forma e dividersi in due entità indipendenti, viene inviato dal futuro per eliminarla, poiché rappresenta una minaccia per l’intelligenza artificiale che ha conquistato il mondo.

A proteggerla arriva Grace, una soldatessa cyborg potenziata geneticamente, mandata dalla resistenza umana. Sarah, insieme a un inaspettato alleato – un T-800 “ritirato” che ha sviluppato una sorta di coscienza umana – si unisce alla lotta per salvare Dani e scongiurare un nuovo destino oscuro per l’umanità.

Terminator – Destino oscuro – Cast

Linda Hamilton nel ruolo di Sarah Connor: La dura e iconica madre di John Connor, tornata in forma smagliante dopo un’intensa preparazione fisica.

Arnold Schwarzenegger nel ruolo di T-800 / Carl: Il cyborg assassino “in pensione” che ha cercato di integrarsi nella società umana, con un’interpretazione più emotiva del solito.

Mackenzie Davis nel ruolo di Grace: La guerriera ibrida umana-macchina, agile e letale, che porta un’energia fresca al franchise.

Natalia Reyes nel ruolo di Dani Ramos / Daniella Ramos: La giovane protagonista, operaia messicana destinata a guidare la resistenza nel futuro.

Gabriel Luna nel ruolo di Rev-9 / Gabriel: L’antagonista principale, un Terminator avanzato e spietato, doppiato in parte da se stesso per le scene di mutaforma.

Diego Boneta nel ruolo di Diego Ramos: Il fratello protettivo di Dani, coinvolto fin dall’inizio nel caos temporale.