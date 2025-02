Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 19 febbraio 2025, si occuperà dei casi che seguono.

In apertura, Federica Sciarelli affronterà un nuovo indizio scoperto nella morte di Pierina Paganelli: un capello nero con una sostanza trovato accanto alla bocca della vittima. La domanda centrale è se questo capello appartenga a Pierina o all’assassino, e quanto sia significativo per le indagini. La trasmissione cercherà di chiarire questi punti, oltre a occuparsi di altri casi e appelli.

Andrea Prospero. Il caso riguarda la morte di un ragazzo di 19 anni, studente di informatica a Perugia, trovato senza vita in un bed and breakfast. L’ultimo contatto con la sorella gemella avvenne alle 12,32 del 24 gennaio, dove aveva fissato un pranzo insieme. Poco dopo, il suo telefono si spense, e ora si cerca di capire cosa sia accaduto in quella mezz’ora.

Daniela Ruggi. Dopo cinque mesi dalla sua scomparsa a Montefiorino il 18 settembre, non ci sono ancora tracce della 31enne. Daniela, desiderosa di formare una famiglia, potrebbe essere stata vittima di qualcuno che ha sfruttato la sua ingenuità. La puntata presenterà nuove testimonianze per cercare di fare luce sul suo caso.

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.

Per i contatti:

www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

email 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram