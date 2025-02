Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 19 febbraio 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Skyscraper. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Skyscraper – Trama

Skyscraper è un film d’azione del 2018 diretto da Rawson Marshall Thurber, trasmesso su Italia1. Will Sawyer (Dwayne Johnson) è un ex agente dell’FBI che ha perso una gamba durante una missione. Ora lavora interpreta consulente per la sicurezza e si trova a Hong Kong per valutare la sicurezza del grattacielo più alto del mondo, chiamato “The Pearl”, di proprietà del magnate Zhao Long Ji. Quando dei terroristi attaccano il grattacielo, causando un incendio e intrappolando la famiglia di Will all’interno, lui deve usare tutte le sue abilità e l’ingegno per salvare i suoi cari e sventare il complotto. Will affronta sfide fisiche e mentali, utilizzando persino il nastro adesivo in modi creativi per superare ostacoli e raggiungere la sua famiglia, mentre cerca di dimostrare la sua innocenza dopo essere stato accusato falsamente dell’incendio.

Skyscraper – Cast

Dwayne Johnson interpreta Will Sawyer, l’ex agente dell’FBI e ora consulente di sicurezza.

Neve Campbell interpreta Sarah Sawyer, la moglie di Will, che si dimostra coraggiosa e determinata nel proteggere i loro figli.

Chin Han interpreta Zhao Long Ji, il proprietario del grattacielo “The Pearl”.

Roland Møller interpreta Kores Botha, il leader dei terroristi.

Pablo Schreiber interpreta Ben, un amico di Will coinvolto nel furto del tablet.

McKenna Roberts e Noah Cottrell nei panni dei figli di Will, Georgia e Henry rispettivamente.

Byron Mann interpreta Inspector Wu, un poliziotto di Hong Kong.

Hannah Quinlivan interpreta Xia, un’agente di sicurezza.

