Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.20. La puntata di oggi, mercoledì 10 settembre 2025, si occuperà dei casi che seguono.

Il caso della misteriosa donna di Chivasso: la Procura, tramite i carabinieri, cerca di identificarla dopo che ha fornito molteplici identità false. In studio si parlerà poi delle scomparse estive, tra cui quella di un uomo sparito dopo aver conosciuto una giovane che si è presentata come francese residente a Firenze: è caduto in una trappola? Inoltre, aggiornamenti su casi irrisolti, come quello di Liliana Resinovich: perché la GoPro di Sebastiano Visintin è stata modificata il giorno in cui il gip ha disposto nuove indagini sulla morte della moglie?

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? in prima serata su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.

Per i contatti:

www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

email 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987

